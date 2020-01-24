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بعد تعادله مع مازيمبي.. فرص الزمالك في التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:10 م
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الزمالك
الزمالك
علاء خليف
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حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي 2019 – 2020، بالمجموعة الأولي للبطولة والتي تضم معهما (زيسكو يونايتد – أول أغسطس).

ترتيب المجموعة الأولي بعد تعادل الزمالك ومازيمبي
يتصدر فريق مازيمبي الكونغولي ترتيب المجموعة الأولي برصيد 11 نقطة وضمن تأهله لربع نهائي دوري الأبطال منذ الجولة الماضية، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 8 نقاط وتأجل تأهله للدور التالي بالبطولة، بينما يحتل فريقي أول أغسطس وزيسكو يونايتد المركزين الثالث والرابع بالمجموعة برصيد نقطتين لكل منهما.
فرص الزمالك في التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

1- هدية المنافسين:
تعادل فريق أول أغسطس الأنجولي مع نظيره زيسكو يونايتد الزامبي في مباراة الجولة الخامسة والتي ستجمع الفريقين غدا السبت، يحسم تأهل الزمالك بشكل رسمي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يرتفع رصيد الفريقين في هذه الحالة لـ 3 نقاط لكل منهما، وسيكون أقصي رصيد يمكنهما الوصول إليه حال الفوز في لقاء الجولة الأخيرة هو 6 نقاط، بينما يمتلك الفارس الأبيض 8 نقاط وهنا يتأهل رفقة مازيمبي.

2- التعادل وحده يكفي:
أما في حالة انتهاء مباراة زيسكو يونايتد وأول أغسطس بفوز أحدهما علي الآخر في مباراة الغد، سوف يرتفع رصيده لـ 5 نقاط، وهنا سينتظر الزمالك لمباراة الجولة السادسة ضد الفريق الأنجولي لحسم تأهله رسميًا، ويكفي الفارس الأبيض في هذه الحالة التعادل في مباراته الأخيرة بدور المجموعات للتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا رفقة مازيمبي الكونغولي.
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