ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020





تعادل فريق الزمالك سلبيا مع ضيفه مازيمبي الكونغولي في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ستاد السلام ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





ترتيب الزمالك بعد التعادل أمام مازيمبي الكونغولي

بهذا التعادل رفع الزمالك رصيده من النقاط إلى 7 في المركز الثاني في المجموعة الأولى التي تصدرها فريق مازيمبي الكونغولي برصيد 11 نقطة ليضمن بطل الكونغو التأهل الرسمي إلى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا ، بينما يحتاج الفارس الأبيض لنقطة واحدة من مباراة الجولة الأخيرة أمام فريق بريميرو دي أغوستو.





ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا

ويستعرض موقع الفجر الرياضي فيما يلي ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا بعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات وفيما يلي الترتيب :-





1_ كريم العريبي 9 أهداف

2_ مصطفى محمد 6 أهداف

3_ كريستوفاو باسينسيا مابولولو 6 أهداف

4_ زكريا بن شاعة 5 أهداف

5_ حسين الشحات 5 أهداف

6_ جاكسون موليكا 5 أهداف.



