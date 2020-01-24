وكالة "فارس" الإيرانية تعلن حجب موقعها بسبب العقوبات

اعترفت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" أن العقوبات الأمريكية استطاعت النيل منها.







وذكرت وكالة "فارس" عبر حساباتها على منصات التواصل أنه تم الاستحواذ على موقعها الإلكتروني بالكامل farsnews.com، بسبب تطبيق العقوبات الاقتصادية الأمريكية على حكومة طهران.







وذكرت الوكالة، أن مزود خدمة الإنترنت الدولي، أرسل لها رسالة بالبريد الإلكتروني، تفيد بأن سبب الحظر، جاء "بطلب من الهيئة الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والقائمة السوداء لهذه المؤسسة ( SDN)".







وتجنباً لأي حظر آخر، كشفت الوكالة في خبر آخر، أنها عادت لتعمل على الانترنت من خلال اتخاذ نطاق جديد لها يعمل من إيران.