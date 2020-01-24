Advertisements
Advertisements
Advertisements

وكالة "فارس" الإيرانية تعلن حجب موقعها بسبب العقوبات

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:03 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
اعترفت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" أن العقوبات الأمريكية استطاعت النيل منها.



وذكرت وكالة "فارس" عبر حساباتها على منصات التواصل أنه تم الاستحواذ على موقعها الإلكتروني بالكامل farsnews.com، بسبب تطبيق العقوبات الاقتصادية الأمريكية على حكومة طهران.



وذكرت الوكالة، أن مزود خدمة الإنترنت الدولي، أرسل لها رسالة بالبريد الإلكتروني، تفيد بأن سبب الحظر، جاء "بطلب من الهيئة الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والقائمة السوداء لهذه المؤسسة ( SDN)".



وتجنباً لأي حظر آخر، كشفت الوكالة في خبر آخر، أنها عادت لتعمل على الانترنت من خلال اتخاذ نطاق جديد لها يعمل من إيران.


وبات موقعها الجديد باسم farsnews.ir نسبة إلى إيران. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وكالة فارس للانباء موقع منصات التواصل حجب الهر العقوبات الأمريكية

أخبار تهمك

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم في دوري الأبطال الإفريقي YALLA SHOOT رابط ماتش الزمالك اليوم KORA GOAL هدف ZAMALEK

منذ ساعتين و 15 دقيقة

GOAL ZAMALEK| مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا yalla kora

منذ أقل من ساعتين

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

الآن

رابط Time Sport المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع يلا كورة رابط ماتش الزمالك Kora ON LINE

منذ ساعتين و 55 دقيقة

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

الآن

live بث مباشر الزمالك | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ضد مازيمبي اليوم يلا شوت 24-1-2020 كورة لايف ZamaleK

منذ ساعة و نصف

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| يلا شوت ماتش برشلونة وفالنسيا بدون تقطيع| بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع BARCELONA TODAY

الآن

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

الآن

يلا شوت barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة ضد فالنسيا online

الآن

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر مباراة الزمالك ضد مازيمبي (0-0) كورة لايف KORALIVE Now تايم سبورت

منذ حوالي 3 ساعات

يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر YALLA SALAH يلا شوت رابط ماتش الزمالك اليوم بي ان سبورت المفتوحة time sport

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضي منصور يصدم جماهير الزمالك بعد التعادل مع مازيمبي

منذ 38 دقيقة

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

الآن

شاهد AlZaMalEk مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر yallakora هدف الزمالك الأول يلا شوت رابط ماتش الزمالك يوتيوب سريع hd

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

إيران: محاولات لحماية الاقتصاد من العقوبات الأمريكية وتجدد الاحتجاجات

العقوبات تطيح بنصف طائرات إيران المدنية

إيران تجنّد أكثر من 70 موقعًا للتضليل الإعلامي في العالم

رويترز: إيران تجنّد أكثر من 70 موقعًا للتضليل الإعلامي في العالم

"الدولية للطاقة الذرية": إيران تبدأ في زيادة مستويات تخصيب اليورانيوم

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد تركيب إيران لأجهزة طرد مركزي جديدة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:13 م

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

04:30 م

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

04:30 م

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

04:46 م

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| يلا شوت ماتش برشلونة وفالنسيا بدون تقطيع| بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع BARCELONA TODAY

04:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تشابه الأسماء فى ملفات تنفيذ الأحكام تحولنى من كاتب صحفى إلى محكوم عليه بالتبديد وخيانة الأمانة!

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

DMCA.com Protection Status