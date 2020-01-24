مرتضي منصور يصدم جماهير الزمالك بعد التعادل مع مازيمبي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على عدم حضور الجماهير مرة آخرى عن طريق التذاكر وشركة تذكرتي، وذلك بعد أحداث اليوم.









وقال منصور عقب انتهاء المباراة : اقول للجماهير ودعوا المدرجات لان هذه المباراة ستكون الأخيرة بنظام تذكرتي.









وأضاف : لن اقوم بالتعاقد مع عبدالله السعيد بعد ان ذهب للأهلي، عبدالله عنده ٤٠ سنة ولن يدخل نادي الزمالك، سوف اتعاقد مع مدرب أحمال خلال الوقت المقبل









وتعادل الزمالك مساء اليوم مع مازيمبي بدون أهداف في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالجولة الخامسة من دور المجموعات ليؤجل الفريق التأهل حتي الجولة الأخيرة.



