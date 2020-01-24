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عضو بالبرلمان الأفريقي: القارة الذهبية في قلب العقل السياسي المصري

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:00 م
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اللواء حاتم باشات
اللواء حاتم باشات
أ ش أ
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قال اللواء حاتم باشات عضو البرلمان الأفريقي، اليوم الجمعة، إن الشباب المصري يجب عليه تنفيذ معادلة "الخبرات مقابل الخيرات" في التعامل مع أفريقيا، موضحا أن الشباب المصري يمتلك الخبرات التي يمكن تسويقها واستغلالها.

وأوضح باشات، في ندوة "حصاد الاتحاد الأفريقي حول أفريقيا بالمحافل الدولية" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن القارة الأفريقية يجب أن تُسمى القارة الذهبية وليس القارة السوداء، مرجعا ذلك إلى ذهبية الفرص التي تقدمها لمن يتوجه إليها.

وأكد أن أفريقيا في قلب العقل السياسي المصري منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر، مستعرضا مختلف السياسات المصرية تجاه أفريقيا على مختلف المراحل والتحولات الخارجية والداخلية.

وشهد المعرض في يومه الثاني للجمهور توافد عدد كبير من الشباب والأسر المصرية على في دورته الـ51 بمركز المعارض بالتجمع الخامس، والذي يستمر حتى يوم 4 فبراير المقبل، تحت عنوان "مصر أفريقيا - ثقافة التنوع" وتتخذ من الراحل جمال حمدان شخصية لها والسنغال ضيف شرف. 
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الكلمات المفتاحية

القارة الذهبية القارة الأفريقية الشباب المصري البرلمان الأفريقي

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