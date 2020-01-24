تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة محمد خليفة بمعرض الكتاب (فيديو)

نعى محمد صلاح، مؤسس دار الكنزي للنشر والتوزيع، الكاتب محمد حسن خليفة، والذي وافته المنية أول أيام معرض الكتاب، مؤكدا أن "خليفة" كاتب مقالات محترف، وله مجموعات قصصية.



وأشار "صلاح"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، مساء الجمعة، إلى أن خليفة توجه للمعرض مبكرًا، وتجول في أجنحة المعرض، وتعرض للإغماء بدون مقدمات، وتم نقله إلى المستشفى من خلال إسعاف المعرض.



وأوضح مؤسس دار الكنزي للنشر والتوزيع، أن محمد حسن كان يعاني من ارتخاء في أحد أوردة القلب، معتبرا أن ذلك هو سبب الوفاة.

