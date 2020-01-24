أحمد سعد يهدي الشرطة أغنية "يا بلادي" في عيدها الرسمي

حرص النجم أحمد سعد على تقديم أغنية تحمل عنوان "يا بلادي"، وذلك ليحتفل بها مع جمهوره في ٢٥ يناير، الذي يحتفل به الشعب المصري بعيد الشرطة، والأغنية من كلمات أحمد إبراهيم، وألحان أحمد سعد، وتوزيع أشرف البرنس.



وقام أحمد بطرحها عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وذلك مساء اليوم الجمعة.



وأكد أحمد سعد في تصريحات صحفية إنه يهدي هذه الأغنية إلى وطننا مصر، إضافة إلى إنه يهديها للشعب والجيش والشرطة، الذي يشاركها الإحتفال بعيدها.



يذكر إن أحمد سعد مؤخرا يطل على جمهوره من خلال صفحاته عبر موقعي "انستجرام" و"تيك توك"، حيث يطل عليهم من خلال فيديوهات يحرص على مشاركة جمهوره بها أثناء ممارسته للرياضة.