Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:58 م
Advertisements
الزمالك
الزمالك
حسام مجدي
Advertisements
انتهت المباراة التي جمعت بين نادي الزمالك ونظيره نادي مازيمبي الكونغولي بالتعادل السلبي منذ قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب السلام.

ملخص مباراة الزمالك ومازيمبي اليوم بدوري أبطال إفريقيا
وبدأ الزمالك المباراة بسيطرة كبيرة على الكرة حيث هدد مرمى مازيمبي بأكثر من كرة خطيرة ولكن أضاع لاعبو الفريق الأبيض أكثر من كرة سهلة.

كما كان هناك بعض الكرات الخطيرة من فريق مازيمبي والتي هددت مرمى الزمالك ولكن دون أن يسجل كلا الفريقين أي أهداف لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ترتيب الفريقين بدوري أبطال إفريقيا عقب مباراة اليوم
وبنتيجة مباراة اليوم يحصل كل فريق على نقطة وحيده ليصل رصيد نادي مازيمبي إلى 11 نقطة ليستمر في تصدر جدول ترتيب مجموعته بدري أبطال إفريقيا بينما يصل رصيد نادي الزمالك إلى 8 نقاط في المركز الثاني.

مجموعة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا
ويتواجد نادي الزمالك في المجموعة الأولى من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من نادي مازيمبي ونادي زيسكو ونادي أول أغسطس.

ترتيب مجموعة الزمالك عقب مباراة مازيمبي اليوم
ويقدم لكم موقع "الفجر" جدول ترتيب مجموعة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا عقب مباراة اليوم كالآتي:

1- مازيمبي 11 نقطة
2- الزمالك 8 نقاط
3- زيسكو يونايتد نقطتين
4- أول أغسطس نقطتين

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مازيمبي ترتيب مجموعة الزمالك الزمالك ضد مازيمبي الزمالك

أخبار تهمك

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

الآن

GOAL ZAMALEK| مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا yalla kora

منذ أقل من ساعتين

رابط Time Sport المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع يلا كورة رابط ماتش الزمالك Kora ON LINE

منذ ساعتين و 53 دقيقة

مرتضي منصور يصدم جماهير الزمالك بعد التعادل مع مازيمبي

منذ 36 دقيقة

شاهد AlZaMalEk مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر yallakora هدف الزمالك الأول يلا شوت رابط ماتش الزمالك يوتيوب سريع hd

منذ ساعتين و 37 دقيقة

يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر YALLA SALAH يلا شوت رابط ماتش الزمالك اليوم بي ان سبورت المفتوحة time sport

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة ضد فالنسيا online

الآن

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| يلا شوت ماتش برشلونة وفالنسيا بدون تقطيع| بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع BARCELONA TODAY

الآن

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

منذ حوالي 3 ساعات

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

الآن

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

الآن

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

الآن

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم في دوري الأبطال الإفريقي YALLA SHOOT رابط ماتش الزمالك اليوم KORA GOAL هدف ZAMALEK

منذ ساعتين و 13 دقيقة

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر مباراة الزمالك ضد مازيمبي (0-0) كورة لايف KORALIVE Now تايم سبورت

منذ حوالي 3 ساعات

live بث مباشر الزمالك | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ضد مازيمبي اليوم يلا شوت 24-1-2020 كورة لايف ZamaleK

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

دوري أبطال إفريقيا| ترتيب مجموعة الزمالك بعد تعادل مازيمبي وأول أغسطس

موعد مباراة الزمالك اليوم| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر اليوم في دوري أبطال أفريقيا| Zamalek online

«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الزمالك beIN SPORT

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك EL ZAMALEK

بث مباشر الزمالك وزيسكو بث حي مباراة الزمالك اليوم السبت رابط مباراة ZAMALEK VS ZESCO بث مباشر الزمالك

دوري أبطال إفريقيا| ترتيب مجموعة الزمالك بعد التعادل أمام زيسكو

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:13 م

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

04:30 م

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

04:30 م

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

04:46 م

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| يلا شوت ماتش برشلونة وفالنسيا بدون تقطيع| بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع BARCELONA TODAY

04:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تشابه الأسماء فى ملفات تنفيذ الأحكام تحولنى من كاتب صحفى إلى محكوم عليه بالتبديد وخيانة الأمانة!

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

DMCA.com Protection Status