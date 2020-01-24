ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

انتهت المباراة التي جمعت بين نادي الزمالك ونظيره نادي مازيمبي الكونغولي بالتعادل السلبي منذ قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب السلام.





ملخص مباراة الزمالك ومازيمبي اليوم بدوري أبطال إفريقيا

وبدأ الزمالك المباراة بسيطرة كبيرة على الكرة حيث هدد مرمى مازيمبي بأكثر من كرة خطيرة ولكن أضاع لاعبو الفريق الأبيض أكثر من كرة سهلة.





كما كان هناك بعض الكرات الخطيرة من فريق مازيمبي والتي هددت مرمى الزمالك ولكن دون أن يسجل كلا الفريقين أي أهداف لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.





ترتيب الفريقين بدوري أبطال إفريقيا عقب مباراة اليوم

وبنتيجة مباراة اليوم يحصل كل فريق على نقطة وحيده ليصل رصيد نادي مازيمبي إلى 11 نقطة ليستمر في تصدر جدول ترتيب مجموعته بدري أبطال إفريقيا بينما يصل رصيد نادي الزمالك إلى 8 نقاط في المركز الثاني.





مجموعة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

ويتواجد نادي الزمالك في المجموعة الأولى من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من نادي مازيمبي ونادي زيسكو ونادي أول أغسطس.





ترتيب مجموعة الزمالك عقب مباراة مازيمبي اليوم

ويقدم لكم موقع "الفجر" جدول ترتيب مجموعة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا عقب مباراة اليوم كالآتي:





1- مازيمبي 11 نقطة

2- الزمالك 8 نقاط

3- زيسكو يونايتد نقطتين

4- أول أغسطس نقطتين



