تعليق عمرو أديب على إدعاء مؤسس موقع أمازون اختراق هاتفه (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن جيف بيزوس مؤسس موقع أمازون اتهم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، باختراق هاتفه بعد مقتل جمال خاشقي، معلقا: "طلاق بيزوس كان أغلى طلاق في العالم، وطليقته أخدت نصف ثروته.. وده طالع من عينه".



وعرض "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، مساء الجمعة، مقطع فيديو لوزير الطاقة السعودي وهو يحرج صحفيا أجنبيا بعد سؤاله عن ادعاءات اختراق هاتف بيزوس، منوها بأن من يروج لهذا الأمر هى قناة الجزيرة وتوابعها.



وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن الفترة الماضية شهدت هجوم قوي على محمد بن سلمان، معلقا: "بعد ما قالو في تهدئة يظهر الموضوع باظ".

