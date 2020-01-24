Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعليق عمرو أديب على إدعاء مؤسس موقع أمازون اختراق هاتفه (فيديو)

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:58 م
Advertisements
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إن جيف بيزوس مؤسس موقع أمازون اتهم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، باختراق هاتفه بعد مقتل جمال خاشقي، معلقا: "طلاق بيزوس كان أغلى طلاق في العالم، وطليقته أخدت نصف ثروته.. وده طالع من عينه".

وعرض "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، مساء الجمعة، مقطع فيديو لوزير الطاقة السعودي وهو يحرج صحفيا أجنبيا بعد سؤاله عن ادعاءات اختراق هاتف بيزوس، منوها بأن من يروج لهذا الأمر هى قناة الجزيرة وتوابعها.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن الفترة الماضية شهدت هجوم قوي على محمد بن سلمان، معلقا: "بعد ما قالو في تهدئة يظهر الموضوع باظ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موقع أمازون محمد بن سلمان عمرو أديب توك شو

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

الآن

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

الآن

رابط Time Sport المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع يلا كورة رابط ماتش الزمالك Kora ON LINE

منذ ساعتين و 55 دقيقة

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضي منصور يصدم جماهير الزمالك بعد التعادل مع مازيمبي

منذ 38 دقيقة

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

الآن

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| يلا شوت ماتش برشلونة وفالنسيا بدون تقطيع| بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع BARCELONA TODAY

الآن

live بث مباشر الزمالك | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ضد مازيمبي اليوم يلا شوت 24-1-2020 كورة لايف ZamaleK

منذ ساعة و نصف

GOAL ZAMALEK| مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا yalla kora

منذ أقل من ساعتين

شاهد AlZaMalEk مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر yallakora هدف الزمالك الأول يلا شوت رابط ماتش الزمالك يوتيوب سريع hd

منذ ساعتين و 39 دقيقة

بث مباشر مباراة الزمالك ضد مازيمبي (0-0) كورة لايف KORALIVE Now تايم سبورت

منذ حوالي 3 ساعات

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

الآن

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم في دوري الأبطال الإفريقي YALLA SHOOT رابط ماتش الزمالك اليوم KORA GOAL هدف ZAMALEK

منذ ساعتين و 15 دقيقة

يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر YALLA SALAH يلا شوت رابط ماتش الزمالك اليوم بي ان سبورت المفتوحة time sport

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة ضد فالنسيا online

الآن

موضوعات متعلقة

بعد آبل.. "أمازون" تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار!

أغلى طلاق وأغنى مطلقة بالتاريخ.. تفاصيل انفصال مؤسس "أمازون"

فضيحة تهدد أغنى رجل في العالم (صور)

مصادر: ترامب سرب رسائل جنسية أنهت زواج أغنى شخص في العالم

جيف بيزوس مؤسس شركة "أمازون" صاحب أغلى طلاق في التاريخ

رسميًا.. كايلي جينر أصغر مليارديرة في العالم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:13 م

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

04:30 م

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

04:30 م

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

04:46 م

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| يلا شوت ماتش برشلونة وفالنسيا بدون تقطيع| بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع BARCELONA TODAY

04:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تشابه الأسماء فى ملفات تنفيذ الأحكام تحولنى من كاتب صحفى إلى محكوم عليه بالتبديد وخيانة الأمانة!

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

DMCA.com Protection Status