موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل مع مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، تعادلًا سلبيًا أمام مازيمبي الكونغولي، بدوري أبطال إفريقيا.





وأقيمت المباراة، مساء اليوم على ملعب السلام الدولي، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات بالمجموعة الأولى لدوري الأبطال الإفريقي.





ورفع الزمالك رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني ويضع قدمًا في دور الثمانية، فيما رفع مازيمبي الكونغولي رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة، وضمن التأهل بصفة رسمية للدور المقبل.





ويرصد "الفجر الرياضي" موعد مباراة الزمالك المقبلة عقب التعادل مع مازيمبي الكونغولي من خلال التقرير الآتي:-





ويحل الزمالك ضيفًا على وادي دجلة، مساء يوم الثلاثاء 28 يناير الجاري، على ملعب السلام الدولي لحساب الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.





وتُقام وادي دجلة ضد الزمالك، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



