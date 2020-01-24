دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يتعادل مع مازيمبي ويرفض فرصة التأهل من القاهرة

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع ضيفه مازيمبي الكونغولي باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا .





وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل يضم محمد أبوجبل ومحمد عبدالشافي ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وحازم إمام في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد “زيزو” ويوسف إبراهيم “أوباما” ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم .





وشهدت بداية المباراة سخونة من جانب الفريقين ودخل زيزو في مشادة مع لاعب مازيمبي بعد إحدى الكرات المشتركة وانتهت لركلة مرمى لصالح الضيوف.





ويمرر عبدالشافي كرة طولية من وسط الملعب تجاه مصطفي محمد إلا أن الكرة ضلت الطريق وتحولت إلى ركلة مرمى لصالح مازيمبي بعدها حاول الضيوف الهجوم بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء وصلت سهلة في يد أبو جبل.





وينطلق حازم إمام جهة اليمين ويرسل الكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع إلى ركلة ركنية تمر عرضية لكنها لم تجد متابعة من اللاعبين في الدقيقة السابعة من عمر المباراة .





وفي الدقيقة التاسعة هجمة خطيرة للزمالك بعد خطأ فادح من مدافعي مازيمبي على حدود منطقة الجزاء استغله مصطفي محمد وتمكن من استخلاص الكرة ثم هيأها لأوباما المنطلق داخل منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة قوية تصدى لها الحارس بصعوبة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة .





ونفذت الركنية على يسار مرمى مازيمبي بمجموعة من التمريرات القصيرة انتهت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها الونش برأسية قوية مرت أعلى العارضة بقليل .





ويستمر ضغط الزمالك ويحصل الفريق على ركلة حرة مباشرة على حدود المنطقة نفذها شيكابالا بتمريرة طولية في عمق المنطقة أبعدها الدفاع قبل وصولها للونش لركنية مرت بعدها بدون خطورة في الدقيقة 12 من عمر المباراة .





ويلجأ لاعبو مازيمبي للدفاع المنظم لمحاولة تأمين المنطقة الدفاعية ويحصل الزمالك على ركنية جديدة نفذها شيكابالا بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء مرت من جميع لاعبي الفريقين وتحولت إلى ركلة مرمى لصالح الضيوف في الدقيقة 17 من عمر المباراة .





ويواصل الزمالك سيطرته على مجريات اللعب وهجمة منظمة للفريق تصل في النهاية لمصطفي محمد بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى العلوية للمرمى تصدى لها الحارس جوبوهو ببراعة وأبعدها لركلة ركنية في الدقيقة 19 من عمر المباراة نفذها شيكابالا عرضية لكن أبعدها الدفاع الكونغولي عن منطقة الخطورة .





وتستمر السيطرة البيضاء ويحصل الفريق على ركلة حرة بوسط الملعب بعدها ينطلق محمد عبد الشافي جهة اليسار قبل أن يسيطر عليها الدفاع في النهاية ثم ينحصر اللعب بعدها في وسط الملعب بدون خطورة على كلا المرميين .





ويبدأ لاعبو مازيمبي مبادلة الزمالك الهجمات وكرة عرضية من الجانب الأيسر كادت ان تشكل خطورة على مرمى الزمالك لكن الونش يتصدى للكرة قبل ان تصل لمهاجم مازيمبي بعدها تسديدة قوية عن طريق شيكو أوشيندي لاعب مازيمبي من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها أبوجبل بثبات وأمسك الكرة في الدقيقة 29 من عمر المباراة .





ويسقط موليكا لاعب مازيمبي بعد كرة مشتركة مع حازم إمام ويتلقى العلاج داخل الملعب بعدها تستأنف المباراة وكرة عرضية من عبدالشافي من جهة اليسار يتصدى لها دفاع مازيمبي لتصل للحارس في الدقيقة 33 من عمر المباراة .





وتستمر محاولات الزمالك الهجومية وعرضية من الجانب الأيمن لحازم إمام داخل منطقة جزاء مازيمبي يقابلها مصطفى محمد بضربة رأس قوية تخرج على يسار حارس مازيمبي الى خارج الملعب لتضيع فرصة خطيرة للفريق في الدقيقة 36 من عمر المباراة .





ويحاول لاعبو الزمالك تكثيف الضغط الهجومي على أمل تسجيل هدف التقدم وتمريرة بينية من شيكابالا بشكل ساقط داخل منطقة جزاء مازيمبي حاول زيزو تسديدها بشكل مباشر تجاه المرمى لكن الكرة مرت في النهاية لركلة مرمى في الدقيقة 41 من عمر المباراة .





ويرد مازيمبي بهجمة منظمة ويحصل على ركلة حرة على حدود المنطقة ينفذها شيكو أوشيندي ترتد من الحائط البشري وتنتهي بدون خطورة .





وتمر اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي بدون هجمات خطيرة من جانب الفريقين ويحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل ضائع حاول خلالهما الزمالك اقتحام الدفاع الكونغولي المتكتل لكن بدون خطورة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين .





وفي الشوط الثاني بدأ الزمالك بنفس تشكيلته الأساسية فيما دفع مازيمبي بأولى تغييراته لتنشيط الجانب الهجومي بنزول كالابا بدلا من اوريجا واستمرت سيطرة الزمالك على مجريات اللعب فيما واصل الضيوف دفاعهم لتأمين مرماهم .





وسدد شيكابالا كرة من الجانب الأيسر على حدود المنطقة لكنها مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى دون خطورة في الدقيقة 48 من عمر المباراة .





وتوقفت المباراة قليلا لإصابة زيزو بعد تدخل قوي من إيساما مبيكو مدافع مازيمبي لكنه عاد واستأنف اللعب من جديد وباتت السيطرة متبادلة بين كلا الفريقين في وسط الملعب لكن بدون خطورة حقيقية .





وفي الدقيقة 53 يمر إسحاق تشيبانجو من حازم إمام ويسدد كرة قوية للغاية تصدى لها الحارس محمد أبو جبل بصعوبة على مرتين في أخطر ظهور للضيوف في الشوط الثاني .





بعدها يحصل الزمالك على ركنية من الجانب الأيمن نفذها زيزو عرضية داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بشكل سريع من أمام المرمى إلى وسط الملعب في الدقيقة 54 من عمر المباراة .





ويحصل مازيمبي على ركلة ركنية نفذت عرضية داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها المدافع المتقدم كيفين مونديكو برأسية غير متقنة مرت بالكرة بعيدا عن المرمى .





ويحاول شيكابالا المرور من جهة اليمين ويحولها عرضية تصطدم بأحد مدافعي مازيمبي ووصلت سهلة للحارس جوبوهو في الدقيقة 59 من عمر المباراة .





ويدفع الجهاز الفني بأولى تغييراته بنزول محمد أوناجم بدلا من شيكابالا لتعزيز النشاط الهجومي للفريق في الدقيقة 61 من عمر المباراة .





ويحاول مازيمبي الرد بهجمات على الزمالك ويحتسب الحكم تسلل على موليكا بعدها من كرة مشتركة يسقط أبوجبل لتلقي العلاج ويستأنف اللعب من جديد .





ويحصل الزمالك على ركلة ركنية نفذها أوناجم عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس بشكل سريع قبل رأس محمود علاء بعدها هجمة جديدة للزمالك من الجبهة اليمنى انتهت بعرضية عن طريق حازم إمام حولها أوباما برأسية لكنها مرت بعيدا عن القائم الأيسر في الدقيقة 68 من عمر المباراة .





ويباغت مازيمبي بهجمة منظمة وركلة حرة تصل طولية داخل المنطقة ويشتتها دفاع الزمالك لركنية بعدها تمر عرضية بدون خطورة وتمر الكرة لوسط الملعب في الدقيقة 71 من عمر المباراة .





ويدفع الجهاز الفني بثاني أوراقه الهجومية في المباراة بنزول مصطفى فتحي بدلا من أوباما لتنشيط الجانب الهجومي في الدقيقة 72 من عمر المباراة بعدها ومن خلال كرة مشتركة يسقط مونديكو مدافع مازيمبي لتلقي العلاج داخل الملعب ويعود ليستأنف اللعب من جديد .





وتستمر محاولات الزمالك ويسدد مصطفى محمد كرة من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها حارس مازيمبي بثبات في الدقيقة 75 من عمر المباراة .





ويواصل الفريق البحث عن ثغرة بدفاع مازيمبي وتمريرة من مصطفى فتحي لطارق حامد يسددها الأخير في الزاوية القريبة يتصدى لها حارس مازيمبي ويسقط المدافع مونديكو من جديد متأثرا بإصابته لينزل الجهاز الطبي من جديد للاطمئنان على اللاعب .





ويخرج اللاعب وينزل بدلا منه مواندي وتهدأ المباراة في دقائقها الأخير بعد انخفاض رتم الفريقين ويحاول مازيمبي الهجوم على مرمى الزمالك ومن كرة مشتركة يحصل الفريق على ركلة حرة على حدود المنطقة وبطاقة صفراء على الونش بعد تدخل قوي مع لاعب الفريق الضيف لكنها تمر بدون خطورة .





ويسقط محمود علاء بعد كرة مشتركة مع أبوجبل لكنه يعود ويستأنف اللعب بعدها كرات متبادلة بين الفريقين في وسط الملعب بدون خطورة على كلا المرميين .





ويحصل الفريق على ركلة ركنية نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها عبدالشافي بعرضية داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بعيدا عن الخطورة في الدقيقة 87 من عمر المباراة .





ويدفع الفريق الكونغولي بآخر تغييراته بهدف تهدئة اللعب واستنفاذ اللحظات الأخيرة من عمر المباراة ويحتسب الحكم 5 دقائق وقت بدل ضائع في الشوط الثاني .





ويحاول الزمالك جاهدا لإدراك هدف خاطف لكن بدون خطورة على مرمى مازيمبي لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين .





بذلك النتيجة يرفع الزمالك رصيده إلى 8 نقاط خلف مازيمبي متصدر المجموعة برصيد 11 نقطة .



