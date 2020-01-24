دوري أبطال أفريقيا.. الوداد البيضاوي يتأهل لربع النهائي بثلاثية في اتحاد العاصمة

اكتسح فريق الوداد البيضاوي المغربي ضيفه إتحاد العاصمة الجزائري بثلاثية مقابل هدف، في الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في اللقاء الذي شهده مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.





جاءت أهداف الوداد في الشوط الأول عبر كلاً من وليد الكارتي في الدقيقة السابعة وبادي أوك في الدقيقة 24 وكاسينجو كادزي في الدقيقة 45، واحرز هدف إتحاد العاصمة محمد مفتاح في الدقيقة 79.





بداية قوية

نزل رجال المدرب سباستيان ديسابر وأمامهم هدف واحد وهو الفوز على إتحاد العاصمة وضمان بلوغ ربع النهائي رفقة صن داونز الجنوب أفريقي.





وبالفعل أنهى الوداديون الأمور في الشوط الأول، بثنائية الكارتي في الدقيقة السابعة بمساعدة المتألق كاسينجو، وبادي أوك بمساعدة حمزة أسرير.





وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة قتل كاسينجو المباراة، لينتهي الشوط على وقع تقدم الوداد بثلاثية نظيفة.





شوط هادئ

في الشوط الثاني دب اليأس بين صفوف لاعبي إتحاد العاصمة، في الوقت الذي هدأ خلاله آداء لاعبي الوداد بعد إنهاء النتيجة، ليمر الشوط دون جديد، إلى أن أحرز محمد مفتاح هدفاً شرفياً في الدقيقة 79.





بهذه النتيجة يرفع الوداد رصيده للنقطة التاسعة ويبلغ ربع النهائي رسمياً رفقة ماميلودي صن داونز المتأهل سلفاً، فيما يغادر إتحاد العاصمة البطولة بعد توقف رصيده عند نقطتين فقط.





ترتيب المجموعة الثالثة

1- ماميلودي صن داونز 10 نقاط

2- الوداد البيضاوي 9 نقاط.

3- إتحاد العاصمة نقطتين.

4- بيترو أتليتيكو نقطتين.