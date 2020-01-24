إزاي تحمي حساباتك من الاختراق؟.. خبير معلومات يرد (فيديو)

حذر المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، من إعطاء بيانات ومعلومات الهاتف لأشخاص يتحدثون على أنهم من شركة معينة أو أى شركة تدعى تقديم جائزة، مشيرًا إلى أن الجهات والشركات والبنوك لا تطلب كلمة السر للعميل على التليفون.



وأضاف "حجاج"، خلال مداخلة هاتفية، مع قناة "الحدث اليوم"، مساء الجمعة، أن المحتال يعتمد على عدم علم العميل بحقوقه، معقبا: "الناس لازم تصحصح لأن الخداع والنصب أصبح له فنون احتيالية ومحدش واخده باله منه".



كما حذر خبير أمن المعلومات، من الدخول إلى روابط غير معروفة لسحب صور أو معلومات يبتز صاحبها بها.

