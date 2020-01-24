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عمرو أديب: أنا استفدت من ثورة يناير.. كنت قاعد في البيت واشتغلت

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:53 م
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر بلد صنعت التاريخ، معتبرا أن بعد مرور 9 سنوات على ثورة 25 يناير، لا أحد يعلم ماذا حدث، معلقا: "أنا من الناس المستفيدة من ثورة 25 يناير كنت قاعد في البيت واشتغلت".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، مساء الجمعة، إلى أنه يجب انتقاء عدد من أساتذة التاريخ لتوثيق تلك المرحلة، مضيفا: "التاريخ مش بيتكتب على المصطبة"، منوها بأن الدكتور محمد البرادعي لم يوثق ماذا حدث في تلك الفترة حتى لو مختلفين معه.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "أنا عايز الحقيقة تظهر.. كان في 1000 بلاغ في نظام مبارك، وكله طلع براءة"، لافتا إلى أن خالد سعيد أيقونة الثورة هل كان فاسد أم شاب شريف، معلقا: "محدش عارف.. إحنا لحد دلوقتي في ناس مختلفة دي ثورة ولا لاء".

وتابع "أديب": "الرئيس مبارك موجود.. روحوا سجلوا معاه، واعرفوا إيه اللي حصل، والمشير طنطاوي موجود روحوا اسمعوا منه".
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