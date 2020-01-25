مصطفى حجاج يشعل حفل "مصرنا وطن واحد"



ويذكر أن مصطفى حجاج قد شارك في احتفالية تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء بمناسبة الذكري الثامنة والستين للإحتفال بعيد الشرطة ويأتي الإحتفال تخليداً لذكري موقعة الإسماعلية التي راح تضحيتها خمسون شهيداً وثمانين جريحاً من رجال الشرطة المصرية علي يد الإحتلال الإنجليزي في 25 يناير بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظه للإحتلال الإنجليزية



فقد قال خلال مداخلة تليفونية مع برنامج " اليوم" المذاع علي قناة مساء أمس الخميس كان عملاً عظيماً وسعدنا جميعاً واستكمل حديثه أنا أول مرة أعمل أغنية وأغني أمام الرئيس وكان شئ عظيم جداً.



وأضاف قائلاً : حاجة جميلة جداً وإحساس جميل اننا نعمل حاجة لبلدنا وإن الكل يدي دوره بشكل أفضل.



وأشار مصطفى حجاج أنهم لم يواجهم أي صعوبات في تجهيزات الحفل معلقاً كل حاجه كانت ماشية حلو واليوم عدي علي خير وفرحنا كلنا



أعرب الفنان مصطفى، حجاج عن سعادته عن مشاركته في حفلة مصرنا وطن واحد فقد نشر ڤيديو علي موقع تبادل الصور والڤيديوهات القصير معلقاً لحظات عظيمة بتمر في حياتي إني أغني في حدث مهم زي ده وقدام جمهور عظيم مئات وآلاف من المصريين حفلة مصرنا وطن واحد، عيلة واحدة، أنا بن مصر.