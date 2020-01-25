ننشر أخر تحديث لبيانات مستحقي خدمات وزارة التضامن الاجتماعى





وجاءت البيانات كالتالي:

- بلغ عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي 666 ألفا و623 مواطن، حيث تشمل مظلة الضمان الاجتماعي جميع الفئات الموجودة في المجتمع، إعتبارا من الأطفال وحتى عمر الشيخوخة، ويصرف المعاش للمرأة والرجل أيضا، ولكن هناك فئات بعينها تستحق هذا المعاش، مثل كبار السن والأسر الفقيرة وغير القادرة، ولكنه لا يوجد به المميزات التي يتمتع بها المستفيدين من "تكافل وكرامة".



– بلغ عدد مستفيدي برنامج كرامة 778 ألفا و880 شخصا، حيث إن برنامج "كرامة" يجرى من خلاله صرف مساعدات شهرية لكبار السن، والمعاقين والأرامل والمطلقات، بـ350 جنيهًا للفرد شهريًا، وقد يحصل على مساعدات بحد أقصى 3 أفراد بالأسرة الواحدة.



- بلغ عدد مستفيدي تكافل مليونا و695 آلاف و800 شخصا، ويرتبط برنامج "تكافل" بالأسرة الفقيرة التي لديها أبناء من سن يوم وحتى مراحل التعليم المختلفة، ويجرى فيها صرف مساعدات للفرد بالأسرة 325 جنيهًا شهريًا، كما يجرى صرف مساعدة شهرية لكل طالب بالأسرة، بحد أقصى 3 طلاب، شريطة التزام الأسر المستفيدة بالشروط الموضوعة، وهي بالنسبة للأطفال أكبر من 6 سنوات.



- بلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين 10 ملايين و245 ألفا و052 شخصا، حيث كان الحد الأدنى للمعاشات 750 جنيهًا، ثم ارتفع إلى 900 جنيه، وفقا لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة.



- بلغ عدد منافذ صرف المعاشات 17 ألفا و559 منفذا؛ لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من كل المنافذ والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.



- بلغ عدد المؤمن عليهم 16 مليونا و984 ألفا و305 شخصا، حيث امتدت مظلة التأمين الاجتماعي إلى كل مواطن مصري سواء كان ذلك بشكل مباشر "المؤمن عليه وصاحب المعاش" أو بشكل غير مباشر "أفراد الأسرة".

نشر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، آخر تحديث لبيانات مستحقي الخدمات من الوزارة بالأرقام، لشهر يناير الجاري 2020.