الأهلي يحسم مصير صالح جمعة وعودة وليد أزارو في الصيف

تحدث سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن مصير لاعبي الفريق الأحمر، وتفاصيل إنتقال المغربي وليد أزارو للإتفاق السعودي.









وتحدث سيد عبدالحفيظ، خلال تصريحات لقناة "أون سبورت"، قائلا:" صالح جمعة لدية عروض خارجية عديدة، ولا يوجد بينهم أي عرض سعودي".









وتابع:" الجهاز الفني مقتنع بقدرات عمار حمدي، ومن الممكن ضمه من قبل الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة".









وواصل عبدالحفيظ:" ملف تجديد كل من أحمد فتحي وشريف إكرامي ووليد سليمان وحسام عاشور، سيتم فتحه بعد مباراة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا".









واستطرد مدير الكرة بالنادي الأهلي:" وليد أزارو كان فى حاجة لتلك الإعارة، وسيكون على قوة النادي الأهلي عقب إنتهاء إعارته مع الأتفاق".









وأتم:" من الممكن أن نفكر في ضم أحمد حجازي بداية الموسم المقبل، هو يعد من العناصر الجيدة ودائما ما يظهر بصورة مميزة".









موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

ويلتقي الأهلي أمام فريق النجم الساحلي التونسي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.



