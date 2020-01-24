عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأهلي يحسم مصير صالح جمعة وعودة وليد أزارو في الصيف

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:23 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
تحدث سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن مصير لاعبي الفريق الأحمر، وتفاصيل إنتقال المغربي وليد أزارو للإتفاق السعودي.


وتحدث سيد عبدالحفيظ، خلال تصريحات لقناة "أون سبورت"، قائلا:" صالح جمعة لدية عروض خارجية عديدة، ولا يوجد بينهم أي عرض سعودي".


وتابع:" الجهاز الفني مقتنع بقدرات عمار حمدي، ومن الممكن ضمه من قبل الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة".


وواصل عبدالحفيظ:" ملف تجديد كل من أحمد فتحي وشريف إكرامي ووليد سليمان وحسام عاشور، سيتم فتحه بعد مباراة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا".


واستطرد مدير الكرة بالنادي الأهلي:" وليد أزارو كان فى حاجة لتلك الإعارة، وسيكون على قوة النادي الأهلي عقب إنتهاء إعارته مع الأتفاق".


وأتم:" من الممكن أن نفكر في ضم أحمد حجازي بداية الموسم المقبل، هو يعد من العناصر الجيدة ودائما ما يظهر بصورة مميزة".


موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا
ويلتقي الأهلي أمام فريق النجم الساحلي التونسي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

Advertisements

أخبار تهمك

يلا كوره بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي اليوم | مشاهدة مباراة الزمالك بدون تقطيع رابط yalla shoot

منذ ساعة و 15 دقيقة

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

منذ أقل من ساعتين

Zamalek Live| مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي في بث مباشر kora-online

منذ 39 دقيقة

رابط Time Sport المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع يلا كورة رابط ماتش الزمالك Kora ON LINE

منذ ساعة و 28 دقيقة

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

منذ ساعتين

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل دقائق من مواجهة مازيمبي| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 CAF Champions League

منذ أقل من ساعتين

يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر YALLA SALAH يلا شوت رابط ماتش الزمالك اليوم بي ان سبورت المفتوحة time sport

منذ ساعتين

«مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 - 1 - 2020 في دوري أبطال أفريقيا Caf Champions League Zamalek»

منذ ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي yalla shoot| نتيجة مباراة الزمالك الآن champions league zamalek

منذ ساعتين و 8 دقيقة

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

live| مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا Zamalek Channel

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم في دوري الأبطال الإفريقي YALLA SHOOT رابط ماتش الزمالك اليوم KORA GOAL هدف ZAMALEK

منذ أقل من ساعة

بث مباشر مباراة الزمالك ضد مازيمبي (0-0) كورة لايف KORALIVE Now تايم سبورت

منذ أقل من ساعتين

شاهد AlZaMalEk مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر yallakora هدف الزمالك الأول يلا شوت رابط ماتش الزمالك يوتيوب سريع hd

منذ ساعة و 12 دقيقة

هدف shikabala.. يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر ضمن دوري أبطال أفريقيا كورة لايف مباراة الزمالك ضد مازيمبي Caf Zamalek

منذ ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:24 م

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 CAF Champions League

live| مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا Zamalek Channel

08:31 م

يلا كوره بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي اليوم | مشاهدة مباراة الزمالك بدون تقطيع رابط yalla shoot

09:01 م

هدف shikabala.. يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر ضمن دوري أبطال أفريقيا كورة لايف مباراة الزمالك ضد مازيمبي Caf Zamalek

09:13 م

رابط Time Sport المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع يلا كورة رابط ماتش الزمالك Kora ON LINE

08:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تشابه الأسماء فى ملفات تنفيذ الأحكام تحولنى من كاتب صحفى إلى محكوم عليه بالتبديد وخيانة الأمانة!

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

DMCA.com Protection Status