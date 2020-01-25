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مفكر سياسي يكشف علاقة جماعة الإخوان الإرهابية بالمخابرات البريطانية

السبت 25/يناير/2020 - 07:16 ص
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ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي
داليا الحسين
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قال الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت علاقة بالمخابرات البريطانية، وتلقت تمويل منها، وهذا ثابت باعتراف حسن البنا في مذكراته، مشيرا إلى أن مقر الرئيسي للتنظيم في لندن.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق لبرنامج "نظرة"، المذاع علي قناة "صدي البلد"، مساء الجمعة، أن الإخوان حرقوا القاهرة في عام 26 يونيو 1952، وهو اليوم التالي لصمود وبسالة الشرطة في معركة الإسماعيلية.

وأوضح المفكر السياسي: "في تحقيقات القضية التي عرفت باسم السيارة الجيب عثر على مخطط كامل من جماعة الإخوان لحريق القاهرة الذي تم في عام 1952".
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