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يلا كورة| بث مباشر الزمالك ومازيمبي اليوم في دوري ابطال افريقيا yalla shoot كورة ستار رابط ماتش الزمالك yalla online

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:03 م
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الزمالك
الزمالك
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كورة ستار تابع البث الحي المباشر لمواجهة فريق الزمالك ضد فريق مازيمبي الكونغولي والتي ستقام اليوم الجمعة 24 يناير KOORA ONLINE في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم وسوف تكون تلك المباراة نارية من أجل تحقيق الثلاث نقاط YALA SHOOOT PLUS.

يلا شوت حصري وسوف تقام المباراة بين نادي الزمالك وفريق مازيمبي الكونغولي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة YALA KOORA وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي GOAL KOORA.

جول كورة وكان قد حقق نادي الزمالك فوزا صعبا في الجولة الماضية على حساب فريق زيسكو الزامبي في ستاد السلام بنتيجة هدفين مقابل لا شيء YALA LIVE وذلك بعدما تعادل الفريقين في مباراة زامبيا بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق واحرز هدف الزمالك الوحيد في اللقاء اللاعب الشاب مصطفى محمد COOL KOORA.

يلا كورة وحقق نادي مازيمبي فوزا كبيرا على نادي الزمالك في مباراة الدور الاول من مرحلة المجموعات على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة KOORA STAR عندما كان يقود الفريق المدرب الصربي ميتشو وقدم الزمالك مباراة سيئة للغاية مما جعل جماهير الفريق تشن هجوما كبيرا لرحيل المدرب الصربي KOORA LIVE.

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