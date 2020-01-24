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مشاهدة نتيجة مباراة الزمالك الآن | بث مباشر مباراة الزمالك yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش الزمالك tv zamalek

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:59 م
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الزمالك
الزمالك
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يلا شوت لايف الزمالك ومازيمبي، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف نظيره مازيمبي في في استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التي يحتاج فيها الزمالك للفوز لضمان التأهل رسميا لدور الـ8 بالبطولة.
كورة اون لايف بدون تقطيع لايف موقف الزمالك ومازيمبي في المجمموعة الأولى يحتل مازيمبي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط ، يليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما يأتي فريق أول أغسطس الأنجولي في المركز الثالث برصيد نقطتين، وأخيرًا زيسكو الزامبي في المركز الأخير برصيد نقطتين أيضًا.

يلا شوت لايف مشاهدة مباراة الزمالك ، استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، علي الدفع بتشكيل فريقه الذي خاض به مباراة الجونة في الجولة الـ13 للدوري، حيث سيدفع بالحارس محمد أبو جبل في مركز حراسة المرمي، أمامه الرباعي حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش، ومحمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر بدلاً من عبد الله جمعة الذي يعاني من إصابة شد في العضلة الخلفية، أما خط الوسط المدافع فسيكون متمثلاً في الثنائي فرجاني ساسي وطارق حامد، وأمامهما الثلاثي محمود شيكابالا وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، وفي الهجوم مصطفي محمد، على أن يحتفظ كارتيرون علي دكة البدلاء بعدة أوراق رابحة في مقدمتها يوسف أوباما.

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي كورة لايف في المقابل فان فريق مازيمبي يدخل مباراة اليوم بدون أي ضغوط نتيجة حسمه التأهل رسميًا من الجولة الرابعة عقب تغلبه علي فريق أول أغسطس الأنجولي بنتيجة 2/1، ومن المتوقع أن يدفع درازن فيتكوفيتش، المدير الفنى الجديد لفريق مازيمبى الكونغولى، بتشكيل مكون من حراسة المرمى: سيلفان جبوهو، الدفاع: إيساما مبيكو، كيفن مونديكو، كاباسو تشونجو، ونلو كوليبالي، الوسط: كوفي كوامي، ناثان سينكالا، توريك جبرين، الهجوم: تريسور مبوتو، جاكسون موليكا، تشيكو أوسيندي.

كورة لايف kora live تقام مباراة الزمالك ومازيمبي في التاسعة من مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري أبطال أفريقيا، وتذاع المباراة علي قناة تايم سبورت أرضي وأسفر الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي الذي أقيم مساء اليوم عن ارتداء الفريق الأبيض زيه الأساسي ويرتدي حارسه الزي الأخضر بينما يرتدي مازيمبي الزي الأسود ويرتدي حارسه الزي البرتقالي.

yalla shoot يخوض نادي الزمالك تحديًا صعبًا عندما يستضيف فريق مازيمبي الكونغولي في الجولة قبل الأخيرة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا وسط حضور 10 آلاف متفرج وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب السلام الدولي وتنقل المواجهة عبر قناتي "Time Sports" (أرضي)، و"beIN Sports HD 2" (فضائيًا).

kora on line يلا شوت ويتولى المعلق حاتم بطيشة التعليق على المباراة عبر "تايم سبورتس"، بجانب علي محمد علي عبر "بي إن سبورتس" وكان الزمالك خسر أمام مازيمبي في الجولة الأولى في مجموعته (3-0)، لكنه نجح في حصد 7 نقاط من 3 مباريات بعدها، ليقترب بشدة من التأهل إلى دور الثمانية.

kora online يذكر أن الزمالك يحتاج لنقطة واحدة فقط لحسم تأهله رسمياً إلى ربع النهائي، لكنه بحاجة للفوز (3-0) على الأقل للتساوي مع مازيمبي في المواجهات المباشرة واللجوء لفارق الأهداف لحسم الصدارة في الجولة الأخيرة.


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