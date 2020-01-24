Advertisements
Advertisements
Advertisements

GOAL ZAMALEK| مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا yalla kora

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:57 م
Advertisements
الزمالك
الزمالك
Advertisements
نوفر لكم رابط بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020، بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي على كورة اكسترا، تابع البث المباشر لمباراة الزمالك ضد مازيمبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، مشاهدة مباشرة مباراة الزمالك على ستاد القاهرة الدولي – تابع بث حصري ومباشر مباراة الزمالك على رابط شغال (كورة أونلاين) بدون تقطيع.

متابعة بث مباشر كول كورة مباراة الزمالك ضد مازيمبي على يلاشووت حصري – يتصدر فريق مازيمبي ترتيب المجموعة الأولي برصيد 10 نقاط وضمن تأهله رسميا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يحتل فريق الزمالك المركز الثاني برصيد 7 نقاط ويحتاج للفوز في مباراة اليوم لحسم تأهله، أما فريق زيسكو يونايتد وأول أغسطس يحتلان المركزين الثالث والرابع وكل منهما يمتلك نقطتين.

كورة بس مشاهدة مباشرة مباريات دوري الأبطال، حيث تذاع مباراة الزمالك ومازيمبي اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، وتنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس المشفرة، حيث تنقل مباراة الزمالك عبر قناة bein sports hd 2 بتعليق علي محمد علي ويسبق المباراة ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم كرة القدم.

ويمكنكم متابعة بث مباشر لمباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي عبر موقعنا "الفجر الرياضي" روابط بث مباشر بجودة تناسب جميع السرعات – تابع البث المباشر لمباراة الزمالك (كورة حصري) مشاهدة مباريات دوري المجموعات الإفريقي على رابط شغال (يوتيوب) – متابعة بث مباشر مباراة الزمالك على bein sports hd.

Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم في دوري الأبطال الإفريقي YALLA SHOOT رابط ماتش الزمالك اليوم KORA GOAL هدف ZAMALEK

منذ 43 دقيقة

بث مباشر مباراة الزمالك ضد مازيمبي (0-0) كورة لايف KORALIVE Now تايم سبورت

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

منذ أقل من ساعتين

رابط Time Sport المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع يلا كورة رابط ماتش الزمالك Kora ON LINE

منذ ساعة و 23 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 CAF Champions League

منذ أقل من ساعتين

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

منذ أقل من ساعتين

يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر YALLA SALAH يلا شوت رابط ماتش الزمالك اليوم بي ان سبورت المفتوحة time sport

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت موعد وكيفية مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي في بث مباشر وحصري | بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي اليوم zamalek live

منذ ساعة و 13 دقيقة

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل دقائق من مواجهة مازيمبي| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

منذ ساعة و 27 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي yalla shoot| نتيجة مباراة الزمالك الآن champions league zamalek

منذ ساعتين

شاهد AlZaMalEk مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر yallakora هدف الزمالك الأول يلا شوت رابط ماتش الزمالك يوتيوب سريع hd

منذ ساعة و 7 دقيقة

Zamalek Live| مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي في بث مباشر kora-online

منذ 34 دقيقة

live| مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا Zamalek Channel

منذ أقل من ساعتين

هدف shikabala.. يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر ضمن دوري أبطال أفريقيا كورة لايف مباراة الزمالك ضد مازيمبي Caf Zamalek

منذ أقل من ساعة

يلا كوره بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي اليوم | مشاهدة مباراة الزمالك بدون تقطيع رابط yalla shoot

منذ ساعة و 10 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:24 م

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 CAF Champions League

live| مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا Zamalek Channel

08:31 م

يلا كوره بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي اليوم | مشاهدة مباراة الزمالك بدون تقطيع رابط yalla shoot

09:01 م

رابط Time Sport المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع يلا كورة رابط ماتش الزمالك Kora ON LINE

08:48 م

هدف shikabala.. يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر ضمن دوري أبطال أفريقيا كورة لايف مباراة الزمالك ضد مازيمبي Caf Zamalek

09:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تشابه الأسماء فى ملفات تنفيذ الأحكام تحولنى من كاتب صحفى إلى محكوم عليه بالتبديد وخيانة الأمانة!

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

DMCA.com Protection Status