والد الشهيد كريم العايق: "بيجي كل يوم يتكلم معايا وبشوفه" (فيديو)

عرضت فضائية "ten"، مساء اليوم الجمعة، تقريرا مصورا من داخل منزل الشهيد مجند كريم محمود العايق.





وقالت والدة الشهيد كريم العايق، إنهم حاولوا أن يقنعوه أن ينقلوه من سيناء إلى أي مكان آخر، ولكنه كان دائما يرفض، لافتة إلى أنه يحلم بالشهادة، ودائما يدعي أن يموت شهيدا.





وأضاف والد الشهيد: "كريم ابني مماتش.. كل يوم بيجي يتكلم معايا، وبشوفه دايما"، مشيرا إلى أن نجله كان يحب جهاز الشرطة، ويدافع عنه وعن رجاله، منوها بأن احتفالية عيد الشرطة "صعبة على كل أسر الشهداء".