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الصحة الفرنسية تعلن تسجيل أول إصابتين بفيروس "كورونا"

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:50 م
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بوابة الفجر
وكالات
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سجلت وزارة الصحة الفرنسية، مساء اليوم الجمعة، أول حالتين للإصابة بالنوع الجديد من فيروس "كورونا" على أراضي فرنسا، في سابقة بالنسبة إلى أوروبا كلها.

وأبلغت السلطات الصينية، يوم 31 ديسمبر، منظمة الصحة العالمية بتفشي التهاب رئوى مجهول المصدر في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي وسط البلاد

واكتشف لاحقا الخبراء أن المتسبب بالمرض هو نوع جديد من فيروس "كورونا" أطلق عليه اسم "2019-nCoV"، وقررت منظمة الصحة العالمية، في إعلان منها مساء الخميس الماضي، أن هذا التفشي يمثل حالة طارئة بالنسبة إلى الصين لكن ليس للعالم في هذه المرحلة.


وحتى مساء الجمعة، سجلت الصين أكثر من 830 حالة إصابة مؤكدة بالنوع الجديد بفيروس "كورونا" بينها 26 حالة وفاة، كما ظهرت حالات مؤكدة في الولايات المتحدة وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايلاند وهونغ كونغ وماكاو وتايوان.

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