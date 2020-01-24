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والدة عمر القاضي: ابني تمنى الشهادة ونالها (فيديو)

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:48 م
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والدة عمر القاضي
والدة عمر القاضي
هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "ten"، مساء الجمعة، تقريرًا مصورًا من داخل منزل الشهيد عمر القاضي بأشمون في المنوفية.

وقالت والدة الشهيد عمر القاضي: "عمر كان طيب القلب، ومحبوب من أهل القرية، ومتدين، وحسن الخلق، وبار بأهله"، لافتة إلى أنه كان يتمنى أن ينال الشهادة.

وأضافت أنها سعيدة بتكريم اسم نجلها في احتفالية عيد الشرطة، معقبة: "مبسوطة جدا بتكريم الرئيس، وقالي متشكرين على تربيتك لعمر"، متابعة: "عايزة كل الناس تفضل فاكرة عمر، ومحدش ينساه".
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الكلمات المفتاحية

والدة عمر القاضي عيد الشرطة توك شو السيسي إحتفالية عيد الشرطة

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