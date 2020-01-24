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Zamalek Live| مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي في بث مباشر kora-online

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:37 م
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الزمالك
الزمالك
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مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري ابطال افريقيا اليوم الجمعة ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي في بث مباشر
معلومات البث المباشر لمشاهدة مباراة الزمالك اليوم
موعد مباراة الزمالك ومازيمبي | بث مباشر 

البث المباشر لمباراة الزمالك ومازيمبي اليوم الجمعة 24 كانون الثاني/يناير انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 21:00 بتوقيت مصر).  

مباراة الزمالك ومازيمبي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2. 

 
مباراة الزمالك ومازيمبي عبر الإنترنت   

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة ودون تقطيع على الانترنت عبر beIN CONNECT. 


مباراة الزمالك ومازيمبي - التغطية لحظة بلحظة 
 

35: رأسية مصطفى محمد كانت قريبة من شباك الفريق الكونغولي 

29: رأسية جاكسون موليكا (مازيمبي) تربك حصون الزمالك 

19: الإيفواري غبوهوو يواصل رحلة انقاذ شباكه أمام المد الهجومي لفريق الزمالك والذي جسدته تصويبة مصطفى الرائعة


الزمالك يحسن تنفيذ الكرات الثابتة التي تبحث عن رأسيات "الونش" المميزة 

08: الحارس الإيفواري سيلفان غبوهوو ينقذ شباكه من كرة يوسف "أوباما" الخطيرة 


انطلاق مباراة الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى على أرضية ملعب السلام في العاصمة القاهرة. 

أحمد السيد "زيزو" سيكون أساسياً بدلاً من المغربي بن شرقي في تشكيلة الزمالك المصري.   

اللاعب المغربي أشرف بن شرقي يتعرض لاصابة في الحركات الاحمائية وبالتالي لن يشارك في مباراة اليوم أمام مازيمبي. 

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