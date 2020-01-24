مفكر سياسي يكشف العلاقة بين الإخوان وقاسم سليماني (فيديو)

قال المفكر السياسي ثروت الخرباوي، إن الإخوان كانوا يخططون لإنشاء جيش موازى للجيش المصري؛ لأن عقيدة الجيش المصري التي تدافع عن الوطن والأرض والعرض وتوفير الحماية للشعب لا تناسبهم، مضيفا: "يريدون جيش الغزو الذي يخرج في لأي دولة، ويكون مكون من مجموعة مرتزقة لهدم النظم ويكون تابع لهم".



وكشف "الخرباوي"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن الإخوان كانوا على علاقة بـ القائد السابق لفيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، الذي تم اغتياله من قبل أمريكا، مشيرا إلى أن "سليماني" زار مصر وتعاون مع القيادي الإخواني خيرت الشاطر لتأسيس الجيش الموازي.



وأشار إلى أن العصابات الإجرامية تخاف من الشرطة والقضاء؛ ولذلك يستهدفون الشرطة والقضاء، مؤكدا أن القضاء المصري وقف ضد جماعة إرهابية وإجرامية، والمستشارين عانوا بشدة لحماية استقلال القضاء مثل المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق والمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، والشهيد هشام بركات، النائب العام السابق.



وتابع المفكر السياسي: "هشام بركات تم اغتياله من قبل الجماعة الإرهابية وهو صائم في شهر رمضان؛ لأنه أصدر القرار القضائي بفض اعتصام رابعة".

