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ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين.. حمد الله على بعد هدف من جوميز

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:35 م
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حمدالله
حمدالله
محمد جمال
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أقيمت اليوم ثلاث مباريات ببطولة الدوري السعودي للمحترفين ضمن مباريات الجولة 15، وستقام غدًا السبت ثلاث مباريات إستكمالًا للجولة أبرزها مواجهة الشباب والهلال.

وحقق اليوم فريق النصر الفوز على نظيره الاتفاق بهدفدون رد سجله اللاعب عبدالرازق حمدلله، بينما انتهت مباراة الفيحاء والتعاون بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، بينما اللقاء الثالث انتهي بفوز كبير لفريق الوحدة على الحزم بخماسية مقابل هدف.

ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين:-

بافتيمبي جوميز لاعب الهلال 12 هدف
عبد الرازق حمدلله لاعب النصر 11 هدف
عمر السومة لاعب الأهلي 11 هدف
كارلوس إدواردو لاعب الهلال 9 أهداف
رومارينيو لاعب الاتحاد 8 أهداف
دجانيني تافاريس لاعب الاهلي 8 أهداف
روني فيرنانديز لاعب الفيحاء 7 أهداف
كاروليس اندريا لاعب العدالة 7 أهداف
جيوفينكو لاعب الهلال 6 أهداف
ميتشيل تى فريدي لاعب الفتح 6 أهداف
كارلوس ستراندبيرج لاعب الحزم 6 أهداف
سعد بقير لاعب ابها 6 أهداف
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الكلمات المفتاحية

حمد الله جوميز ترتيب الدوري السعودي الهلال النصر

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