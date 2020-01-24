عاجل.. وفاة فنانة مصرية شهيرة وغدًا تشييع الجنازة بالحامدية الشاذلية

رحلت عن عالمنا منذ قليل الفنانة اعتدال المصري، ومن المقرر أن يقام العزاء غدًا السبت بجامع الحامدية الشاذلية بالمهندسين.



جدير بالذكر أن اعتدال المصري هي خريجة فنون مسرحية وشاركت في عدة أعمال "نحن لا نزرع الشوك، الشارع الجديد، أبو العلا 90،لا إله إلا الله" وشاركت في أفلام "المراكبي، لا ياعنف، الحب المر، ننوسة".