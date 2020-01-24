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ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوز النصر

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:32 م
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النصر
النصر
أمل الحلفاوي
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شهد اليوم الجمعة 3 مباريات، والتي انتهت منذ قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

افتتحت لقاءات اليوم بتعادل بين الفيحاء والتعاون بنتيجة إيجابية بثنائية لكل فريق، ليحتل السكري المركز الخامس والفيحاء يأتي في العاشر.

ثم تمكن النصر من الفوز أمام الاتفاق بهدف دون رد، ليعود لصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وفي نهاية اليوم فاز الوحدة بنتيجة قاسية بخماسية مقابل هدف أمام الحزم.

وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:

1- الهلال برصيد31 نقطة
2- النصر برصيد 30نقطة
3- الأهلي برصيد 29 نقطة
4- الوحدة برصيد 27نقطة
5- التعاون برصيد 26 نقطة
6-الرائد برصيد 26 نقطة
7- أبها برصيد 23نقطة
8- الفيصلي برصيد 21 نقطة
9- الشباب برصيد 21 نقطة
10- الفيحاء برصيد 18 نقطة
11- الاتفاق برصيد 17 نقطة
12- الحزم برصيد 15 نقطة
13- الاتحاد برصيد 14 نقطة
14- الفتح برصيد 10 نقاط
15- العدالة برصيد9 نقاط
16- ضمك برصيد9 نقاط

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