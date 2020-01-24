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وزير الداخلية التركي: 4 قتلى حتى الآن في الزلزال

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:17 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن عدد ضحايا الزلزال يبلغ حاليا 4 قتلى، بعد أن تحدثت في تقرير أولي عن سقوط مصابين فقط.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن مناطق شرق تركيا تعرضت لزلزال تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات، مشيرا إلى أنه وقع على عمق 10 كيلومترات.

وأضاف المركز أن هزات ارتدادية جراء الزلزال طالت تقريبا كل أنحاء البلاد، مشيرا إلى أنها وصلت إلى سوريا والعراق وإسرائيل، كما لفت إلى أن عدد سكان المناطق التي تم فيها الشعور بتداعيات الزلزال يبلغ 120 مليون نسمة.

وفي غضون ذلك، قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إنه لا توجد حاليا أنباء عن سقوط قتلى جراء الزلزال، مشيرا إلى أن الزلزال أدى حتى هذه اللحظة إلى إصابة شخصين.

بدورها، أفادت مصادر محلية، بأن هزات أرضية قوية ضربت شمال العراق، وجميع مدن شمال سوريا وبعض المناطق الأخرى في البلاد، ووصلت الارتدادات إلى العاصمة دمشق.

وقالت وسائل إعلام سورية، إن هزات أرضية طالت كلا من محافظات دير الزور والحسكة وحلب وريف دمشق.

بينما أوردت وسائل إعلام محلية لبنانية، أن السكان في مدينتي بيروت وطرابلس شعروا أيضا بالزلزال.

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الكلمات المفتاحية

وزير الداخلية التركي زلزال 4 قتلى

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