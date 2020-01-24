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برلماني: "بنت القبائل" أهان سيدات كوم أمبو ولن نتنازل عن حقهن (فيديو)

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:19 م
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مسلسل بنت القبائل
مسلسل بنت القبائل
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قال المستشار محمد سليم، عضو مجلس النواب إن أهالي كوم أمبو أصحاب الحق في التنازل عن الشكوى المقدمة ضد مسلسل بنت القبائل، مشيرا إلى أن المسلسل يمثل جريمة السب والقذف لسيدات المدينة.

وأضاف "سليم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة أنه يتعاطف مع مؤلف الدراما وهناك صلة قرابه بينه وبين المؤلف ولكن يهمه مصلحة أهالي كوم أمبو؛ المكلف بالدفاع عنهم، معقبًا: "مقدرش أجامل في حقهم.. وأنا مستاء من الموقف".

وأشار إلى أنه لم يكن داعي لجملة "هو أنت فاضى من السرمحه فى كوم أمبو مع البنات الخسرانه"، مضيفًا: "كان يمكن أن يقول الجملة دون المكان.. ولكن ذكره للمكان كارثة في الموضوع.. وسيدات الصعيد شريفات".

وأشار إلى أنه تقدم ببيان عاجل ضد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة لقصور لثقافة، ولا بد من وقفة خصوصا وأن حسن النية متوافر، مؤكدًا أن الدولة لديها قيم ومبادئ، معقًبا: "مدينة كوم أمبو مدينة الشرفاء ولا نقبل هذا الكلام.. لو ابني عمل كده هحاسبه".
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مسلسل بنت القبائل توك شو أخبار مصر

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