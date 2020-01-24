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«مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 - 1 - 2020 في دوري أبطال أفريقيا Caf Champions League Zamalek»

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:16 م
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مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة
مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة
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يواجه مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي اليوم بدوري أبطال إفريقيا بث مباشر يلا شوت نادي الزمالك YALLA SHOOT نظيره نادي مازيمبي الكونغولي اليوم الجمعة 24 يناير ضمن منافسات الجولة الخامسة KORA ONLINE من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومازيمبي اليوم بدوري أبطال إفريقيا
وستذاع مباراة نادي الزمالك KORA GOAL ضد نظيره نادي مازيمبي اليوم القادمة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على قناة "BEIN SPORTS HD 2" بتعليق علي محمد علي

موعد مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا وملعب اللقاء
وستلعب مباراة نادي الزمالك KORA LIVE ضد نظيره نادي مازيمبي اليوم القادمة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة KORA GOAL وفي تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب السلام.

بث مباشر لمباراة الزمالك ومازيمبي اليوم بدوري أبطال إفريقيا
ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي مازيمبي اليوم القادمة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي مازيمبي اليوم القادمة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

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