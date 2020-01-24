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خالد زكي: ما حققه السيسي منذ 2014 "معجزة"

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:14 م
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خالد زكي
خالد زكي
هدى عبدالرازق
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قال الفنان خالد زكي، إن مصر استردت مكانتها، واحترام العالم بفضل ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ 2014، مضيفا: "العالم ضرب لينا تعظيم سلام.. وده يؤكد أننا صح".

وأشار "زكي"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن مصر تشهد نجاحات على مستوى كل المجالات، لافتا إلى أن الدولة تنفذ بعض الإجراءات ستظهر فائدتها على المدى البعيد.

وأضاف الفنان خالد زكي، أن ما حققته مصر منذ 2014 وحتى الآن يشبه المعجزة، حيث تنفذ الدولة مشروعات الآن كان يجب تنفيذها منذ عدة سنوات.
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