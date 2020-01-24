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الاتحاد السكندري يعلن قائمته لمواجهة الإسماعيلي بالبطولة العربية

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:13 م
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بوابة الفجر
أحمد شاكر
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أعلن طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري  قائمة فريقه الرسمية التي ستواجه الإسماعيلي الأحد المقبل في إياب ربع نهائي البطولة العربية.


قائمة الاتحاد السكندري جاءت كالاتي:

حراسة المرمى: عماد السيد، محمود الزنفلي، عمرو خليل.

خط الدفاع: إسلام جمال، محمد أنور، محمود رزق، السيد سالم، محمود شعبان، ويسلون أكوبي، صبري رحيل، أسامه العزب، عمرو الميداني.

خط الوسط: نور السيد، أحمد نبيل مانجا، مروان عطية، أيمن غباشي، أحمد حجي، أحمد راشد، أحمد رفعت، رزاق سيسيه.

خط الهجوم: جدو، خالد قمر، إيمانويل أوكوي، سلتو.

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