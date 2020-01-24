Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصر تقود مراجعة الاستراتيجية الأممية لمكافحة الإرهاب

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:08 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

شاركت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، في الاجتماع التاسع عشر للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة؛ لمكافحة الإرهاب الذي عقد بمقر الأمم المتحدة؛ لاستعراض أنشطة المركز خلال العام المنصرم ٢٠١٩ ولعرض خططه للعام الحالي ٢٠٢٠.


شارك في افتتاح الاجتماع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أشار إلى تطلعه لتعظيم الاستفادة من أنشطة مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من قبل كافة الدول الأعضاء ومواصلة تقديم الدعم اللازم لأنشطته.

 

كما قدم التهنئة للمندوبين الدائمين لمصر وإسبانيا على تكليفهما بمهمة التيسير المشترك لعملية المراجعة السابعة لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب خلال العام الجاري ٢٠٢٠، معربًا عن تمنياته لهما بالنجاح في تلك المهمة، وهو ما كررته الدول الأعضاء بالمجلس الاستشاري، مع التأكيد على تطلعها للتعاون البناء مع سفيري مصر وإسبانيا في هذا الصدد.

 

من جانبه أكد السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، خلال كلمته في الاجتماع على تقدير مصر الكبير لدور مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في تكملة البنيان الأممي لمكافحة الإرهاب وبناء قدرات الدول الأعضاء لمواجهة مخاطر الإرهاب المتجددة، مشيرًا إلى أهمية المواءمة بين برنامج عمل المركز واستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتوصيات المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، وطلبات الدول الأعضاء.


وأكد المندوب الدائم المصري تشرفه بتولي مهمة التيسير المشترك لعملية المراجعة السابعة لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب مع المندوب الدائم الإسباني، معربًا عن تطلعه للعمل والتشاور المستمر مع كافة الدول في هذا الخصوص خلال الفترة المقبلة بهدف الوصول إلى وثيقة مراجعة توافقية تكون أداة فعالة لدى الدول في مكافحة الإرهاب، ومشدداً أن مكافحة الإرهاب هي مسئولية جماعية والتزام دولي مشترك لحماية حاضر الدول ومستقبل شعوبها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مكافحة الارهاب مصر الامم المتحدة الاستراتيجية الأممية لمكافحة الإرهاب

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي yalla shoot| نتيجة مباراة الزمالك الآن champions league zamalek

منذ ساعتين و 5 دقيقة

يلا كوره بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي اليوم | مشاهدة مباراة الزمالك بدون تقطيع رابط yalla shoot

منذ ساعة و 12 دقيقة

بث مباشر مباراة الزمالك ضد مازيمبي (0-0) كورة لايف KORALIVE Now تايم سبورت

منذ أقل من ساعتين

رابط Time Sport المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع يلا كورة رابط ماتش الزمالك Kora ON LINE

منذ ساعة و 25 دقيقة

هدف shikabala.. يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر ضمن دوري أبطال أفريقيا كورة لايف مباراة الزمالك ضد مازيمبي Caf Zamalek

منذ ساعة

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت موعد وكيفية مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي في بث مباشر وحصري | بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي اليوم zamalek live

منذ ساعة و 15 دقيقة

live| مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا Zamalek Channel

منذ أقل من ساعتين

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

منذ أقل من ساعتين

يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر YALLA SALAH يلا شوت رابط ماتش الزمالك اليوم بي ان سبورت المفتوحة time sport

منذ أقل من ساعتين

شاهد AlZaMalEk مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر yallakora هدف الزمالك الأول يلا شوت رابط ماتش الزمالك يوتيوب سريع hd

منذ ساعة و 9 دقيقة

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم في دوري الأبطال الإفريقي YALLA SHOOT رابط ماتش الزمالك اليوم KORA GOAL هدف ZAMALEK

منذ ساعة الا ربع

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 CAF Champions League

منذ أقل من ساعتين

Zamalek Live| مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي في بث مباشر kora-online

منذ 36 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل دقائق من مواجهة مازيمبي| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

ننشر بيان مصر بالأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب

مصر تطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب

سبق – السعودية | الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يعلن عن خطط جديدة لمكافحة التطرف

مصر تنضم إلى مدونة سلوك بالأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب

سفير مصر بإثيوبيا: "السيسي" يتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى فبراير المقبل

مصر تُشدد على ضرورة مكافحة تمويل الإرهاب في مجلس الأمن

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:24 م

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 CAF Champions League

live| مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا Zamalek Channel

08:31 م

يلا كوره بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي اليوم | مشاهدة مباراة الزمالك بدون تقطيع رابط yalla shoot

09:01 م

هدف shikabala.. يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر ضمن دوري أبطال أفريقيا كورة لايف مباراة الزمالك ضد مازيمبي Caf Zamalek

09:13 م

رابط Time Sport المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع يلا كورة رابط ماتش الزمالك Kora ON LINE

08:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تشابه الأسماء فى ملفات تنفيذ الأحكام تحولنى من كاتب صحفى إلى محكوم عليه بالتبديد وخيانة الأمانة!

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

DMCA.com Protection Status