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مصرع طفل في حادث مروري بهضبة الأهرام

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:07 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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لقي طفل مصرعه اليوم الجمعة، في حادث تصادم بمنطقة هضبة الأهرام، بنطاق قسم شرطة الهرم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود متوفي بمنطقة حدائق الأهرام بنطاق القسم.

دفع اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، برجال المرور لمكان البلاغ، لفحص البلاغ، وتوصلت المعاينة إلى أنه حال سير سيارة، أمام البوابة الثالثة بحدائق الأهرام، صدمت طفل عمره 14 سنة، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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