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مؤلف مسلسل "بنت القبائل" يكشف حقيقة الإساءة لبنات مدينة "كوم أمبو" ضمن أحداث الدراما

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:49 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف شاذلي فرح، مؤلف مسلسل بنت القبائل حقيقة الإساءة لبنات مدينة كوم أمبو ضمن أحداث الدراما، مؤكدا أنه لم يقصد إهانة المرأة والبنت في "كوم مبو".

وقال "فرح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة إن المسلسل يهدف إلى نبذ العنف ويدعو إلى السلام في شخصية الشيخ موسى؛ الذي يقوم بحل المشاكل.

وأضاف إن الجملة التى تم تداولها عبر السوشيال ميديا تقول " أنت فاضى من السرمحه مع بنات كوم امبو الخسرانه"، وهذا إعادة تأويل للجملة التى قيلت فى المسلسل وهى "هو انت فاضى من السرمحه فى كوم امبو مع البنات الخسرانه".

وأشار إلى أنه من مدينة كومبو، ولا يمكن أن يهين المرأة، متابعا: "هى مسقط رأسى واهلى منها، وتربيت على ايدى سيداتها عماتى وشقيقاتى ووالدتى، وهدفى الاساسى هو اظهار جمال اسوان واهل كوم امبو الذين تربيت على يديهم ونشأت بينهم، وتثقفت على ايدىهم، لذا لايمكن أن أسئ لهم".
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