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أحمد حلمي يفاجئ جمهوره بصورة جديدة والأخير: "خاف يا عيد"

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:11 م
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احمد حلمي
احمد حلمي
نادين نجدي
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شارك الفنان أحمد حلمي، صورة جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيدوهات "إنستجرام".

وظهر "حلمي"، في الصورة التي نشرها وهو يرتدي بلوفر أسود اللون، ونظارة شمس وكانت يده تظهر في السيلفي، ويبتسم.

وعلق "احمد"، على الصورة قائلاً: "بخخخخخخ"، وحصلت الصورة على ألآف الإعاجبات وعلق الجمهور قائلاً: "خاف يا عيد خاف" ، وقال آخر:"حبيبنا"، وعلق آخر:"حبيبنا" .

يشار إلى أن أحمد حلمى يعمل حلياً فى سرية تامة على فيلمه الجديد، المقرر البدء فى تصوير خلال الفترة المقبلة، إذ لم يستقر على المخرج حتى الآن، وهو مختلف عما قدمه قبل ذلك.

يذكر أن آخر أعمال أحمد حلمى فيلم "خيال مآتة" وحقق نجاحاً كبيراً حيث حقق أكثر من 40 مليون جنيه فى شباك التذاكر، وشارك فى بطولته حسن حسنى، بيومى فؤاد، منه شلبى، والكثير أيضاً من الفنانين، والفيلم من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.
أحمد حلمي يفاجئ جمهوره بصورة جديدة والأخير: خاف يا عيد
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