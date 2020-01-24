هدف شيكابالا| مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر اليوم| يلا كورة رابط ماتش الزمالك ومازيمبي| yalla shoot قناة الزمالك بث مباشر NOW

KORA LIVE يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك yalla shoot بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيون كورة لايف مساء اليوم الجمعة ضيفه كورة ستار فريق تي بي مازيمبي الكونغولي كورة أون لاين ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة kora star من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي كورة لايف.





YALLA SHOOT مشاهدة مباشرة مباراة الزمالك ضد مازيمبي جودة عالية

KORA STAR بث مباشر اليوم الزمالك ضد مازيمبي كورة ستار، تابع مباراة الزملك ومازيمبي كورة ستار بلس في دوري أبطال أفريقيا اليوم، بث حي ومباشر لمباراة الزمالك ومازيمبي يلا كورة، تابع البث الحي لمباراة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا، تابع مباراة الزمالك ضد مازيمبي دوري بلس، متابعة مباراة الزمالك ومازيمبي كوول كورة ، شاهد الزمالك ومازيمبي، متابعة مباراة الزمالك ضد مازيمبي يلا شوت، شاهد الآن.





DAWRE BLS موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

BEIN MATCH ومن المقرر أن تُقام مباراة الفارس الأبيض بي إن لايف ضد مازيمبي الكونغولي بي إن ماتش لايف ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة يلا شوت من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا kora online في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة kora star بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد السلام الجديد بث مباشر جودة عالية مباراة الزمالك ضد مازيمبي بدون تقطيع.





KORA ONLINE الزمالك يواجه مازيمبي من أجل حسم الصعود

KORA STAR ويواجه الفارس الأبيض kora online ضيفه مازيمبي ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة kora live من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا bein match وعينه على الفوز والثلاث نقاط من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من المسابقة الأفريقية يلا شوت حيث يحتل أبناء ميت عقبة المركز الثاني kora live برصيد 7 نقاط في المجموعة الأولى التي تأهل عنها kora star بطل الكونغو برصيد 10 نقاط مشاهدة مباشرة مباراة الزمالك ومازيمبي كورة لايف.





YALLA KORA تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة مازيمبي الكونغولي

KORA LIVE ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي باتريس كارتيون المدير الفني لفريق الزمالك كورة لايف مواجهة ضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي كورة أون لاين بالدفع بالقوة الهجومية للابيض المتمثلة يلا شووت في الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أونجم kora online تحت المهاجم القناص مصطفى محمد ليكون التشكيل المتوقع Kora star كالتالي :_

في حراسة المرمى :محمد أبوجبل

وفي خط الهجوم: محمد عبدالشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام

وفي خط الوسط” طارق حامد – فرجاني ساسي

في الخط الهجومي: أشرف بن شرقي – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد بث مباشر مباراة الزمالك كورة لايف.



