بث مباشر مباراة الزمالك ضد مازيمبي (0-0) كورة لايف KORALIVE Now تايم سبورت

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي، عندما يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره مازيمبي الكونجولي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الجمعة الموافق 24 يناير الجاري، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.









موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي لمشاهدتها عبر كورة أونلاين ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة الزمالك ضد مازيمبي، في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.









كورة جول KORAGOAL القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد مازيمبي

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الزمالك ضد مازيمبي حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 2، في قمة منافسات الجولة الخامسة.









بث مباشر لمباراة الزمالك ضد مازيمبي كول كورة COOLKORA

يسعى الزمالك بقيادة مدربه كارتيرون لإستغلال عاملي الأرض والجمهور بتحقيق الفوز على الفريق الكونجولي العنيد ONLINE.









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يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على الزمالك، نظرًا لقوة منافسه مازيمبي المتمرس في البطولة، والذي يضم ضمن صفوفه العديد من اللاعبين المميزين.



