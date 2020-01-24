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بث مباشر مباراة الزمالك ضد مازيمبي (0-0) كورة لايف KORALIVE Now تايم سبورت

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:35 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي، عندما يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره مازيمبي الكونجولي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الجمعة الموافق 24 يناير الجاري، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.


موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي لمشاهدتها عبر كورة أونلاين ONLINE
حرصًا على مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة الزمالك ضد مازيمبي، في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.


كورة جول KORAGOAL القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد مازيمبي
ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الزمالك ضد مازيمبي حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 2، في قمة منافسات الجولة الخامسة.


بث مباشر لمباراة الزمالك ضد مازيمبي كول كورة COOLKORA
يسعى الزمالك بقيادة مدربه كارتيرون لإستغلال عاملي الأرض والجمهور بتحقيق الفوز على الفريق الكونجولي العنيد ONLINE.


يلا شوت Yalla Shootمباراة الزمالك ضد مازيمبي نقدم لكم بث مباشر لمباراة الزمالك ضد مازيمبي، للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.


يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على الزمالك، نظرًا لقوة منافسه مازيمبي المتمرس في البطولة، والذي يضم ضمن صفوفه العديد من اللاعبين المميزين.

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