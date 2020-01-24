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فهد زاهد ومحمد رفاعي يجتمعان من أجل مشاريع غنائية مع فؤش وأماني السويسي

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:06 م
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فؤش وأماني السويسي
فؤش وأماني السويسي
يارا أحمد
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يعقد كل من المنتج فهد زاهد رئيس شركة لايف ستايلز ستوديوز الرائدة في مجال الموسيقى مع الشاعر والملحن محمد رفاعى جلسات عمل من أجل الاستقرار على المشاريع الغنائية التي تجمع بينهم ومن ضمنها أغنية "انت اختياري" للنجم محمد فؤاد الذى انتهى من تسجيلها ومن المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة.

والذى يراهن عليه فهد باعتباره نجم له اسمه في سوق الغناء في مصر والوطن العربي ويقدمه بشكل جديد ومختلف عن أعماله السابقة، كما تم الاتفاق على مشاريع غنائية مع المطربة التونسية اماني السويسي بتوقيع الشاعر والملحن محمدرفاعي أيضا الذي يقدمها بشكل جديد نظرا لماتمتلكه من صوت قوي بالإضافة إلى مشاريع غنائية أخرى تحمل العديد من المفاجئات ولم يتم الافصاح عنها حتى الآن .


لايف ستايلز ستوديوز شركة انتاج رائدة تبحث بشكل دائم عن افكار جديدة ذات محتوى فني راقٍ يليق بإسم الشركة وبالفنانين المنضمين تحت رايتها، حيث تسعى في البحث عن مواهب واعدة وموهوبة في الوقت نفسه لتقديم اعمال كاملة تجمع بين جمال الصوت والصورة في آن واحد.


وحققت لايف ستايلز مؤخرا العديد من النجاحات والتميز مع المطربين من ضمنهم مروة ناجى وهايدى موسى ورنا سماحة وروان عليان وغيرهم ودائما ماتسعى إلى كل ماهو جديد فى عالم المزيكا .
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