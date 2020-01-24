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جماهير الزمالك تطالب اللاعبين ببطولة إفريقيا

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:31 م
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بوابة الفجر
رامي بشاي
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شهدت مدرجات ملعب ستاد الجيش بمدينة السلام تواجد جماهيري كبير لجماهير نادي الزمالك، قبل المباراة المرتقبة أمام مازيمبي الكونغولي ببطولة دوري أبطال أفريقيا


وتوافدت الجماهير على المدرجات باعداد كبيرة، حيث حرصت على ترديد الهتافات والاغاني ومطالبة الفريق بالفوز بمواجهة اليوم وحسم الصعود الى دور الثمانية.


ويواجه فريق الزمالك نظيره مازيمبي الكونغولي في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



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