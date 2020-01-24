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محافظ البحر الأحمر يهنئ الرئيس ووزير الداخلية بعيد الشرطة

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:28 م
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اللواء عمرو حنفى
اللواء عمرو حنفى
محمد طه
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هنأ اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء محمد توفيق وزير الداخلية بعيد الشرطة الـ 68.

وأكد محافظ البحر الأحمر، أن الله أنعم على مصر بشرطة وطنية باسلة من الشعب وللشعب، يؤمنان الوطن بشجاعة وقوة وأثبتت وزارة الداخلية برجالها أنهم مستمرين في عهدهم على حفظ أمن وآمان مصرنا الحبيبة.

وأضاف المحافظ، أن رجال الشرطة قدموا أرواحهم فداء للوطن وشعب مصر العظيم، الذى وقف خلف أجهزة الدولة وقياتته السياسية للحفاظ على مصر من قوى الشر.
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