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زلزال بقوة 6.7 ريختر يضرب تركيا وسوريا والعراق

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:21 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسط، مساء الجمعة، بأن زلزال تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات ضرب شرق تركيا، وسط أنباء عن هزات أرضية في كل من العراق وسوريا.

وقال مركز رصد الزلازل، إن الزلزال وقع في المناطق الشرقية من تركيا، وعلى عمق 10 كيلومترات.


وأضاف المركز أن هزات ارتدادية جراء الزلزال طالت تقريبا كل أنحاء البلاد، مشيرة إلى أنها وصلت إلى سوريا والعراق وإسرائيل.


فيما أفادت مصادر محلية، بأن هزات أرضية قوية ضربت شمال العراق، وجميع مدن شمال سوريا، ووصلت الارتدادات إلى العاصمة دمشق.

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الكلمات المفتاحية

يضرب سوريا زلزال تركيا العراق

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