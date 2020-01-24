التشكيل الرسمي لمباراة الوداد البيضاوي واتحاد العاصمة.. مشاهدة مباراة الوداد واتحاد العاصمة بث مباشر

تنطلق في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة اليوم، مباراة الوداد البيضاوي وإتحاد العاصمة الجزائري، في الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.









وكشف الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للوداد، وبلال دزيري مدرب إتحاد العاصمة عن تشكلتي فريقيهما للمباراة والتي جاءت كما يلي.









تشكيلة الوداد الرسمية كالتالي:

حراسة المرمى: تجناوتي

خط الدفاع: أملود - أسرير - كومارا - بدر جادارين.

خط الوسط: وليد الكارتي - إبراهيم النقاش - جبران.

خط الهجوم: بادي أوك - كاسينجو - إسماعيل الحداد.









وجاء تشكيل اتحاد العاصمة كالتالي:

حراسة المرمى: زيماموش

خط الدفاع: مفتاح - عقيل - خيراوي - شريفي.

خط الوسط: حمرة - كودري - خليفة.

خط الهجوم: زاوري - ماهيوس - مؤيد اللافي.











