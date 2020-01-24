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يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر YALLA SALAH يلا شوت رابط ماتش الزمالك اليوم بي ان سبورت المفتوحة time sport

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:15 م
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الزمالك
الزمالك
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 بث مباشر مباراة الزمالك ومازيميمبي الكونغولي الجمعة 24 يناير في دوري أبطال أفريقيا yalla kora
بث مباشر اليوم الزمالك ضد مازيمبي، تابع نباراة الزملك ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا اليوم، شاهد الزمالك ومازيمبي، متابعة مباراة الزمالك ضد مازيمبي يلا شوت، شاهد الآن بث حي ومباشر لمباراة الزمالك ومازيمبي يلا كورة، تابع البث الحي لمباراة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا، تابع مباراة الزمالك ضد مازيمبي دوري بلس، متابعة مباراة الزمالك ومازيمبي كوول كورة.

يلا شوت الجديد، يستضيف الزمالك فريق مازيمبي الكونغولي اليوم الجمعة 24 يناير على أرضية ملعب السلام بالقاهرة، في إطار مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى الزمالك لتحقيق الفوز وضمان تأهله لدور ربع النهائي رفقة مازيمبي الذي حسم تأهله منذ الجولة الماضية، حيث يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بفارق 3 نقاط خلف مازيمبي متصدر المجموعة صاحب الـ 10 نقاط.

Cool kora، تبدأ وقائع المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت كلاً من مكة المكرمة والدوحة والكويت، الحادية عشرة بتوقيت أبو ظبي، السابعة مساء بتوقيت جرينتش، الثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر، وتذاع على قناة bein sports hd 2 ويعلق عليها علي محمد علي، كما يمكنكم متابعة المباراة على قناة تايم سبورتس على التردد الأرضي.

Kora star، تابع البث الحي والمباشر للمباراة اليوم عبر موقع الفجر الرياضي برابط yalla shoot plus يعمل لجميع السرعات وبجميع الجودات المتاحة، وفي حال توقف البث يمكنكم تحديث الصفحة فقط.

بث مباشر لايف مباراة الزمالك ومازيمبي dawri plus رابط سريع ومباشر دون إعلانات جودة عالية إتش دي دون تقطيع.

Kora live، من المتوقع أن يبدأ المدير الفني للزمالك باتريس كارتيرون مباراة مازيمبي بالتشكيل التالي.
حراسة المرمى: محمد أبو جبل
خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبد الشافي.
خط الوسط: أشرف بن شرقي – طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمد أوناجم.
خط الهجوم: مصطفى محمد.
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