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روسيا تدعو أعضاء "الناتو" للمشاركة في مناورات عسكرية

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:18 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن موسكو سترسل دعوات للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي للمشاركة في التدريبات العسكرية التي تقودها سنويًا. 

ودعا وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو "قوات من 90 بلداً بينها أعضاء في حلف شمال الأطلسي" للمشاركة، بحسب وزارة الدفاع.

وتشمل المناورات التي انطلقت العام 2015 تدريبًا على إطلاق النار تنفّذه فرق الدبابات إضافة إلى وضع مسار يتضمن عقبات.

وقال شويجو إن تدريبات العام الجاري ستركز على "الأمن بالمجمل والرعاية الصحية والمسائل اللوجستية".

ومن المتوقع أن يشارك نحو 6000 جندي في المناورات التي تبدأ أواخر أغسطس حتى مطلع سبتمبر المقبل.

وأرسلت عدة دول أوروبية العام الماضي مراقبين بينما شاركت اليونان في المناورات.

وعادة ما تنضم دول مثل الصين وفيتنام وأنجولا إلى المناورات بجانب دول حليفة لموسكو على غرار إيران.

وتثير موسكو وحلف الأطلسي قلق بعضهما البعض بمناورات تجري قرب الحدود بين روسيا ودول أعضاء بالحلف.

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الكلمات المفتاحية

مناورات عسكرية روسيا المشاركة أعضاء الناتو

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