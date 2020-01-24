صحة الدقهلية: التحقيق في تزوير محضر مجلس إدارة مستشفى جمصة

تقدم أعضاء بمجلس إدارة مستشفى جمصة المركزي، بشكوي لمديرية الصحة بالدقهلية، تفيد عدم إخطارهم بصفتهم أعضاء من غير العاملين بالصحة، باجتماع إدارة المستشفى الأخير وتزوير توقيع أحدهم على محضر الاجتماع دون علمه، بالحضور والموافقة في المحضر على القرارات الصادرة في الاجتماع.





وقرر الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، إحالة الشكوى إلى الشئون القانونية للتحقيق فور تلقيها واستمعت الشئون القانونية لأقوال الأعضاء الشاكين، لاتخاذ إجراءاتها اللازمة.





وقد نص محضر الاجتماع، تعيين نائب مدير للمستشفى وتعيين وكيل، وطلب صرف مبلغ 40 ألف جنيه لشراء مستلزمات طبية، ومبالغ مالية أخرى لأعمال صيانة بالمستشفى.





وأنه تمت الموافقة على صرق مبلغ 3 الآف جنيه لترخيص الأشعة والانتهاء منه، و5 آلاف جنيه لعمل تقرير مبدئي من قبل كلية الهندسة لتحديد أماكن لمنظومة الحريق، وصرف حوافز إشراف، وصرف نسبة 48% من صندوق تحسين الخدمة.





ووصف الأعضاء الثلاثة من خارج المستشفى في مجلس الإدارة، وهم "بهاء الخضري"، رجل أعمال، و"عمرو الحسيني"، رجل أعمال، و"عادل التراوي"، رئيس جمعية السلسول الخيرية، الاجتماع بأنه باطل لأنه "سري" ونفذ دون إخطارهم والتوقيع باسم أحدهم دون علمه.