تعرف على موعد حفلة ناصف زيتون في الأردن

يستعد الفنان ناصف زيتون، لأحياء حفلة بفندق كمبنسكي بالاردن يوم 14 فبراير، ونشر بوستر الحفلة، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق ناصف، على البوستر قائلًا:"انضموا في ليلة عيد الحب في فندق كمبنسكي اراكم جميعًا ياجماهير الاردنية الرائعين".



ولاق البوستر تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور زيتون، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"بتنور الاردن ياقلبي" وأضاف آخر "الهزة الارضية ضربت الاردن من جديد"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"اكيد هتكون حفلة العمر".



ويذكر أن آخر أعمال ناصف زيتون، أغنية "كل يوم بحبك"، وطرحها على طريقة الفيديو كليب، وحقق نسبة مشاهدة عالية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".