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العميد السابق لمعهد القلب يقترح إطلاق مبادرة للوقاية من الموت المفاجىء

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:12 م
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الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب، إن الاختلال المفاجئ لكهرباء القلب وراء أغلب حالات الموت المفاجىء لمن هم أصغر من سن 35 عامًا.

وأشار "شعبان"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن عمر الإنسان هو رصيده من نبضات القلب، منوها بأن من يصل لسن السبعين يكون لديه رصيد من النبضات يصل إلى 3 مليار نبضة.

واقترح العميد السابق لمعهد القلب، أن يتم إطلاق مبادرة لاكتشاف عوامل الخطورة للسكتة القلبية في الأعمار الصغيرة، خاصة في العائلات التي لديها تاريخ مرضي في الموت المفاجىء.
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